Позы при МЖМ

Позы при МЖМamazonkal — 22.03.2017 Решила я тут попросвещаться, почитать про МЖМ. Мало ли, вдруг так звезды сложатся, что будет это самое действо в моей жизни...
В первой же статье, которую открыла, прочитала: "Заранее продумайте позу, если собираетесь пробовать двойное проникновение с двумя партнерами."
Поз для двойного проникновения, оказывается, не так и много. По сути их всего три. Узнала, что наиболее удобной позой считается позиция «Сэндвич», при которой один мужчина сидит или полулежит, женщина – сидит на нем сверху (вагинальное проникновение), а другой партнёр – сзади (анальное проникновение):
Другая поза: мужчина лежит, женщина садится анусом на его член, но спиной к мужчине и лицом к другому партнёру, открывая второму доступ к киске. Второй партнёр может для удобства поддерживать её широко разведённые в стороны ноги:
Отмечают, что когда все трое на боку, то больше возможностей для больших размахов:
Все остальные позы - это по сути уже акробатика:
Но... Сколько вариаций с дырочками:
А сколько поз с оральным сексом:
И так можно:
И этак:
А у вас какие идеи? Какие позы еще можно использовать при МЖМ?
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