Работа эскорт Москва

Какая молодая девушка не мечтает о высоком доходе? Но на такой трудно рассчитывать даже бывшим студентам, у которых красный диплом престижного ВУЗа. А что тогда говорить о девочках, у которых только школьное образование и нет никакого опыта работы? Неужели им дорога в хорошую и богатую, счастливую жизнь закрыта навсегда?

Нет, и мы готовы поделиться эскорт работой в Москве, которая поможет перевернуть девушкам своё представление о жизни. В этой статье вы узнаете, какие преимущества несут себе вакансии в сфере досуга, каким требованиям должны соответствовать девочки, чтобы получать большие деньги. Также расскажем, как устроиться на такую работу, и с чем можно столкнуться.

Как заработать деньги девушке

Наверняка, если вы просматриваете данную страницу, то у вас есть большая потребность в хорошей работе. Скорее всего, вас не устраивает ваша заработная плата, которая явно ниже того уровня, на который вы рассчитывали. Либо у вас на работе такой сложный график, что нельзя найти время на простой визит к врачу.

Вы рано встаете и поздно приходите домой, а начальство порой требует вас работать сверхурочно. Не всех девушек устраивают их начальники, которые слишком многого требуют, строго относятся к своим подчиненным. Но на работе не только начальство, но и коллектив может вставлять палки в колёса.

Какой бы высокой у вас не была зарплата, какими прекрасными не были рабочие условия, но если атмосфера на работе гнилая, то там надолго нельзя задержаться. Если вы не из Москвы, то наверняка вам сложно представить, что тут можно остаться и получать хорошие деньги!

История знает тысячи примеров, когда в столицу приезжают люди с надеждой на светлое будущее, но через полгода уезжают в свой регион с пустыми карманами. И такая ситуация может психологически напрягать девочек из других областей. Поэтому они предпочитают не рисковать, а работать у себя в городе за небольшие деньги, терпеть придирки начальства и верить в чудо, что всё само изменится.

Следует сказать, что под лежачий камень вода не течёт. Если вы не решитесь на перемены, не поверите в возможности, которые открывает работа в Москве эскортом, то ничего не изменится!

Какой доход приносит работа в Москве в эскорт услугах

Вакансии эскорт агентств всегда привлекали возможностью много заработать. Поэтому девушки раньше верили всем объявлениям, подавали заявки и часто становились жертвами мошенников. Из-за этого возникло мнение, что работа в эскорте – это что-то нереальное, и попасть туда могут только избранные.

Однако мы готовы сломать этот стереотип и сказать, что на большую зарплату могут рассчитывать любая девушка совершеннолетнего возраста. Да, в этой сфере можно получать свыше 6 000 долларов уже после первого месяца. Каких-то высоких границ заработка нет, и девочкам доступны двухзначные суммы.

В Москве средняя зарплата выше 100 000 рублей или около 2 000 долларов. Это хорошая сумма для других городов, но не столицы. На эти деньги хватит снимать квартиру, платить за транспорт, пропитание и другие важные нужды. Чтобы путешествовать, баловать себя вещами модными, отдыхать с подругами, понадобятся более крупные деньги. Вот поэтому высокооплачиваемая работа для девушек должна стать новой отправной точкой в лучшую жизнь. Теперь вам не нужно себя ограничивать, ведь 6 000, 10 000, 12 000 долларов станут реальностью. Мечтали кататься по миру?

Пожалуйста! Хотите одеваться по последнему писку моды? Денег хватит и на это! Работа для девушек в Москве в эскорте привлекательна не только высоким доходом, но и ежедневной оплатой. Вам больше не придётся считать дни до аванса и зарплаты. Девушки смогут забыть о том, как корректировать свой месячный бюджет, чтобы денег хватило до определённой даты. Теперь вы не только будете получать большие деньги, но и с вами начнут рассчитываться после каждой смены.

Ежедневные выплаты будут лишней гарантией того, что дам не обманут. Можно ли так быстро назвать другие сферы, где есть не только высокий заработок, но и выплаты каждый день? Вряд ли, поскольку это лишняя нагрузка на бухгалтерию, работодателям также невыгодно так рассчитываться. А вот в этой работе девушки смогут тратить полученные деньги уже в этот же день.

Дополнительные преимущества которые имеет работа эскорт для девушек в Москве

Среди главных преимуществ можно выделить гибкий график работы. Мало на какой работе девушка сможет сама выстраивать свой график. Большинство вакансий позволяют девочкам самим распределять свои рабочие будни. Девушки смогут определять, когда им отдыхать, сколько в день работать.

Если понадобится сходить к врачу, то дама без проблем сможет отлучиться. Если она захочет устроить вечеринку с подругами в середине недели, то также сможет это сделать. Все понимают, что молодым девушкам нужно время на себя, отдых. Ведь молодость – та пора, когда не нужно ни в чём себя ограничивать.

Среди клиентов девушек будут чиновники, спортсмены, бизнесмены, топ-менеджеры и другие люди с большими доходами. Мужчины вращаются только в высших кругах общества. Поэтому вы можете представить, какие открываются у девушек возможности, если они заведут хорошие знакомства с такими клиентами.

История знает такие случаи, когда девочки удачно знакомились, женились, а потом будущие мужья начинают их спонсировать. И женщинам больше не придётся работать. Но это редкость, поэтому рассчитывать на такой вариант событий не приходится. Девушки смогут настроить обычные рабочие связи, которые помогут в будущем.

Ситуации бывают разные

Также большим преимуществом на этой работе будет бесплатное проживание. Агентства помогают женщинам с переездом в столицу, поиском жилья, арендой. Поэтому девушки могут не переживать из-за того, что им придётся адаптироваться в новой среде. За каждой дамой будет закреплен куратор, к которому можно будет обращаться по любому вопросу.

Также девочкам помогут другие эскортницы, которые расскажут о профессии. Иногда агентства снимают квартиру сразу на нескольких девочек, и они живут вместе. Жильё будет находиться в элитном районе Москвы, где рядом вся необходимая инфраструктура.

Как стать эскортницей

Преимущество в том, что дамам не придётся платить за аренду. Агентства гарантируют полную безопасность и конфиденциальность всем девушкам. Мужчины некоторые могут захотеть выйти за рабочие рамки, но не каждой девочке это может понравиться. Поэтому агентства отвечают полностью за своих девочек.

На этой работе девушек не так много, как может показаться. Хотя ниша очень прибыльная, здесь множество преимуществ, но дамы зачастую боятся туда идти из-за риска нарваться на мошенников. Чтобы избежать всех проблем, мы приглашаем девушек только на проверенные сайты с реальными объявлениями от специальных агентств.

Чем же настоящие вакансии отличаются от мошеннических? Например, в реальных объявлениях агентства сразу указывают свои контактные данные, приглашают на собеседование онлайн или офлайн. Им важно узнать человека, которого они берут на работу, проанализировать его способности.

Мошенники же могут пообещать подсказать как стать эскортницей и предложат горы всего самого интересного. Такие объявление выглядят слишком красиво и неправдоподобно. Но не только по виду вакансий можно определить обманщиков. Порядочные фирмы не будут скрывать контакты других девочек, поэтому девушка сможет позвонить тем, кто там работает, всё расспросить их об агентстве и работе. Также работодатель сам подробно ответит на все вопросы, не будет увиливать и что-то скрывать. Агентства дорожат своей репутацией.

В вакансиях можно встретить различные направления:

эротический массаж; хостес; сопровождение.

С первым пунктом всё ясно. Девушки устраиваются в массажный салон, где оказывают услуги массажа богатым клиентам. Если они понравятся мужчинам, то те могут предложить им сопровождение.

Оно заключается в том, что девочка играет роль дамы сердца клиента. Она ходит с ним на разные мероприятия, повышает его авторитет в глазах других. Это достигается за счёт идеальной внешности, приятных манер, умелого общения и широкого кругозора.

Также дамы могут работать хостес. Они будут развлекать клиентов общением в стрип-барах, ночных клубах, ресторанах. Мужчины во время общения будут заказывать еду и напитки, разные услуги, угощать девочек. А последним будут идти проценты с таких покупок.

Требования к девушкам

В сферу досуга постоянно требуются девушки. И зачастую агентства приглашают дам без опыта работы и высшего образования. В этой нише довольно небольшая конкуренция, из-за чего работа в эскорте Москвы доступна практически любой даме. Хотя многие девушки считают, что сюда могут попасть избранные.

Люди думаю, что большие зарплаты, чтобы стать эскортницей, возможные связи и перспективы развития закрыты для простых московских девчонок, которые недавно закончили учиться, либо ещё являются студентками.

Пора покончить с этим мифом и сказать, что работа в эскорте в Москве открыта для всех дам, которые более-менее подходят под следующие критерии:

возраст от 18 лет;

идеальная внешность;

желание саморазвития;

коммуникабельность;

стрессоустойчивость;

артистизм.

Агентства готовы снабдить высокооплачиваемой работой девочек совершеннолетнего возраста. Это и не удивительно, ведь дамы будут оказывать различные услуги эротического массажа, сопровождения, и детям такая работа не подойдёт. Можно сказать, что это единственное обязательное требование, чтобы стать эскортницей.

В эскорт агентстве знают, что мужчины, в первую очередь, обращают внимание только на внешность девушки. А только потом их интересует её умение общаться. Поэтому агентства стараются набирать дам с привлекательной внешностью. Сделаем сразу оговорку, что у всех вкусы разные, и единого стандарта красоты нет.

Поэтому попасть на кастинг могут абсолютно любые дамы. Возможно, что они заинтересуют агентства другими своими чертами, и будут зарабатывать деньги именно ими.

В работе, которая только завязана на общении, будет полезной коммуникабельность. Вы должны чувствовать себя в своей тарелке, когда общаетесь с другими мужчинами, незнакомцами. Чем клиенту приятнее общение с вами, тем с большей вероятностью он будет задаривать вас дорогими подарками.

Следующим требованием будет желание зарабатывать. Если у дамы нет стремления к развитию, самосовершенствованию, удержанию клиентов, то ей будет сложно получать свыше стандартных 6 000 долларов в месяц. Работа для девушек в эскорте реально может изменить их жизнь в лучшую сторону, и это не простые слова.

Краткие итоги как устроен эскорт

Итак, о чём важно помнить после прочтения данной статьи? В первую очередь, вакансий в сфере досуга много, а работает там девочек мало. Поэтому рабочие места есть всегда, и не нужно бояться туда устроиться. Во-вторых, в Москве в первый месяц работы можно получать свыше 6 000 долларов.

А если развиваться и нарабатывать клиентскую базу, то денег может быть в разы больше. В-третьих, работа предлагает гибкий график, рабочие дни можно распределять на своё усмотрение. В-четвёртых, чтобы найти такую работу, нужно пользоваться только проверенными сайтами, которые предлагают объявления от реальных работодателей.

Если вы хотите стать финансово независимой, за несколько лет заработать столько, чтобы хватило за долгие годы, то вам нужно выбирать эту работу. Здесь нет никаких требований, кроме совершеннолетнего возраста и приятной внешности. Вам не понадобится опыт работы или высшее образование.

Будьте собой, общайтесь, ухаживайте за телом, и тогда мужчины сами потянутся к вам, будут хотеть отдохнуть именно в вашу смену, задарят подарками и чаевыми! Только представьте, какие возможности откроются у молодой девочки, когда она попадёт в столицу России и будет получать такие деньги! Ежедневные походы по ресторанам, покупка дорогой одежды, квартира и автомобиль через год работы. Чтобы достичь такого, другие девушки работают годами, теряя молодость за неинтересной и сложной работой эскортницей.

Также эскорт моделью можно найти рабочие связи, которые помогут в будущем. Москва – огромный город, и здесь отдыхают фигуры вселенского масштаба. Всего лишь одно знакомство может перевернуть жизнь девушки на 180 градусов.

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