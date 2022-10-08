Особенности позы догги стайл

Догги стайл или поза раком – это коленно-локтевая поза в сексе, которая предполагает нахождение мужчины за прогнутой перед ним на коленях девушкой. Ее могут практиковать новички, а со временем вносить в нее некоторые элементы, которые подарят больше удовольствия.

Многим мужчинам поза раком нравится, так как позволяет полностью контролировать процесс, но девушки ошибочно считают, что это выглядит ужасно, что заставляет их отказываться от нее. Занимаясь сексом в этой позе, необходимо правильно держать корпус, чтобы предоставить полный доступ к эрогенным зонам.

Преимущества догги стайл

Если все делать правильно, то оба партнера получат наслаждение. Вот основные достоинства этой позы:

комфортное положение, так как партнеры не давят друг на друга своими телами;

возможность наблюдать за введением члена в девушку;

глубокое проникновение гарантирует яркий оргазм обоим партнерам;

мужчина может шлепнуть девушку при желании или взять ее за волосы, потянув их на себя, практикуя жесткий секс, который нравится многим парам;

отличная возможность попробовать анальный секс, так как мужчина может аккуратно войти в анус, ориентируясь на реакцию девушки.

Двигая телом, девушка может менять угол вхождения, чтобы выбирать, какие точки влагалища стимулировать для достижения оргазма.

Недостатки позы раком

У этой позы есть несколько недостатков, о которых стоит знать заранее:

это возбуждающая поза, поэтому есть вероятность, что половой акт будет коротким;

если девушка предпочитает доминировать, то она вынуждена смириться с пассивной ролью в этой позе;

невозможно целоваться, что критично для некоторых пар;

невозможно наслаждаться женской грудью;

девушка может испытывать боль, если размер члена у партнера большой.

Необходимо попробовать догги стайл, чтобы понять, насколько он подходит паре.

Разновидности позы раком

Существует несколько видов этой позы, каждая из которых открывает определенные эрогенные зоны.



Девушка разводит ноги в стороны для максимально глубокого проникновения в себя. Девушка сводит ноги вместе. Это делает вход во влагалище узким, доставляя мужчине дополнительное удовольствие. С поднятой ногой. В этой позе мужчина придерживает партнершу за бедро и может входить в нее наиболее жестко. С опорой на одну ногу, когда вторая свисает, например, с края кровати. Такая поза позволяет экспериментировать с амплитудой движений. Партнеры могут свободнее двигаться в стороны при необходимости. Мужчина опирается на одно колено и входит в девушку круговыми движениями, доставляя обоим партнером бурю положительных эмоций. Мужчина находится в приседе на корточках. Такой половой акт длится недолго, но он яркий. Поза рассчитана на тех, кто привык заниматься спортом и может держать равновесие. Поза раком с заведенной за спину рукой. Мужчина держит свою партнершу за руку, добавляя пикантности в половой акт. Такая разновидность понравится тем, кто хочет попробовать себя в БДСМ играх.

Не стоит зацикливаться на этой позе, секс должен быть спонтанным, чтобы приносить обоим партнерам удовольствие. Если в позе раком кто-то испытывает дискомфорт, то лучше сменить позицию и отказаться от догги стайл.